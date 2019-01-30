كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض، مفاوضاتهما التجارية الحساسة لإيجاد تسوية دائمة لخلافاتهما.
يرأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي، الذي سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام المحادثات الخميس، ويرأس الوفد الأمريكي، الممثل التجاري روبرت لفتهايزر.
ولم يدلِ المسؤولان بتصريحات لدى جلوسهما على جانبي طاولة المفاوضات، محاطين بفريقيهما.
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