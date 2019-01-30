كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف غني: المدن الباكستانية تحمل مفاتيح الحرب في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتبر الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، اليوم الأربعاء، أن المدن الباكستانية تحمل مفاتيح الحرب الدائرة في بلاده بين القوات الأفغانية وحركة "طالبان"، محذرا من أن تداعيات صفقات السلام العابرة ستؤدي إلى تفتت البلاد.
وقال غني، في خطاب أمام تجمع شبابي في كابول، إن "مفاتيح السلام هي في أفغانستان، لأننا نملك الخطط والبرامج وخريطة الطريق نحو السلام، لكن مفاتيح الحرب في إسلام آباد وكويتة وروالبندي".
وشدد في كلمته على أن المرحلة الحساسة التي تمر بها أفغانستان تستدعي ترجيح المصلحة الوطنية العليا والتعامل بحكمة وصبر لمنع إعادة تكرار التجارب السابقة وتفاقم الصراع عبر الإسراع في معالجة ملف السلام، مؤكدا أن "الهدف الوطني الأسمى هو تحقيق السلام المستدام".
وحذر الرئيس الأفغاني من تداعيات "صفقات السلام العابرة" على الأوضاع، ونبه إلى أنها ستؤدي بالبلاد نحو التقسيم وتضعيف ما وصفها بـ "الاقتدار الوطني".
وقال غني إن "السلام العابر يخدم أقلية محدودة على حساب الأكثرية، كما أنها تعمل على تقسيم المؤسسات الوطنية وبروز نظام ملوك الطوائف".
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