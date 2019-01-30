كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تصادق على إنشاء القطار الهوائي "تلفريك" بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صادقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء القطار الهوائي "تلفريك" في مدينة القدس الشرقية.
واعتبر عدنان غيث، محافظ مدينة القدس أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء القطار الهوائي مخالفا، ويأتي في إطار استمرار سياسة "تهويد" الإدارة الإسرائيلية للمناطق العربية، وكذلك يعزي تدشين التلفريك إلى دعايات انتخابية. وذلك بحسب قناة "العربية".
وأضاف محافظ القدس، عدنان غيث:" أن الاحتلال الإسرائيلي يرمي إلى قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها، والعمل على تهويد ما تبقى من أراضي المدينة، وبأن إسرائيل تريد زيادة عمليات التهويد، رغم الرفض الفلسطيني، الرسمي والشعبي"، وبأنه رغم هذه المحاولات، فإننا صامدون ورافضون لعمليات التهويد المستمرة في المدينة القديمة".
وتوقع محافظ القدس أن تحدث صدامات فلسطينية إسرائيلية جراء هذا العمل الاستيطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تصادق على إنشاء القطار الهوائي "تلفريك" بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.