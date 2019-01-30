إسرائيل تصادق على إنشاء القطار الهوائي "تلفريك" بالقدس

واعتبر عدنان غيث، محافظ مدينة القدس أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء القطار الهوائي مخالفا، ويأتي في إطار استمرار سياسة "تهويد" الإدارة الإسرائيلية للمناطق العربية، وكذلك يعزي تدشين التلفريك إلى دعايات انتخابية. وذلك بحسب قناة "العربية".

ورأى غيث أن تدشين إسرائيل للتلفريك أمر مخالف للقوانين الدولية، ومرفوض رسميا وشعبيا، وهو مشروع استيطاني تهويدي يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة، وبأنه سبق لإسرائيل محاولة تغيير معالم المدينة القديمة عبر حفر الأنفاق، وفشلوا في إيجاد أي شىء يثبت أحقية اليهود في المدينة، والآن يحاولون تغيير معالمها من الجو، عبر تدشين القطار الهوائي "التلفريك".

وأضاف محافظ القدس، عدنان غيث:" أن الاحتلال الإسرائيلي يرمي إلى قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها، والعمل على تهويد ما تبقى من أراضي المدينة، وبأن إسرائيل تريد زيادة عمليات التهويد، رغم الرفض الفلسطيني، الرسمي والشعبي"، وبأنه رغم هذه المحاولات، فإننا صامدون ورافضون لعمليات التهويد المستمرة في المدينة القديمة".

وتوقع محافظ القدس أن تحدث صدامات فلسطينية إسرائيلية جراء هذا العمل الاستيطاني.