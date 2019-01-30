كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: دفعة جديدة من المهاجرين في الأردن تعود للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت إلى سوريا اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من المهاجرين السوريين قادمة من مخيمات اللجوء في الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، "سانا، اليوم، أن "عدداً من الأسر تضم عشرات الأفراد معظمهم نساء وأطفال عادت اليوم من مخيمات اللجوء في الأردن إلى سوريا عبر معبر نصيب جابر الحدودي، تمهيداً لنقلهم عبر حافلات وسيارات أمنتها الجهات المعنية في محافظة درعا إلى منازلهم".

وطبقاً للوكالة، عادت عبر معبر نصيب في 23 من الشهر الجاري دفعة من السوريين المهجرين المقيمين في مخيمات اللجوء في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم في دمشق وريفها ودرعا.