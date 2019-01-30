كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: دفعة جديدة من المهاجرين في الأردن تعود للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطبقاً للوكالة، عادت عبر معبر نصيب في 23 من الشهر الجاري دفعة من السوريين المهجرين المقيمين في مخيمات اللجوء في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم في دمشق وريفها ودرعا.
وتقول الوكالة إنه "منذ افتتاح المعبر في منتصف أكتوبرالماضي عاد الآلاف من المهجرين السوريين إلى بلادهم.
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