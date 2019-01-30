كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تجدد دعمها لحقوق "فلسطينيي 48" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل (فلسطينيو 48) ولنضالهم الدؤوب ودفاعهم المستمر عن أرضهم وحقوقهم وعيشهم في وطنهم، وعلى أرضهم ومدنهم وقراهم وباديتهم.

وأشدت الجامعة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأربعاء، بـ"فلسطينيي 48" وثمنت نضالاتهم البطولية وتشبثهم بكيانهم وحقوقهم وهويتهم الوطنية.

وجاء البيان بمناسبة يوم التضامن مع "فلسطينيي 48" الذي يصادف الـ30 من يناير من كل عام، وهو اليوم الذي دعا إلى إحيائه قرار مجلس جامعة الدول العربية.

وأكد البيان ضرورة "دعم صمود فلسطينيي الداخل في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم".