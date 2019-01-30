كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تجدد دعمها لحقوق "فلسطينيي 48" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء البيان بمناسبة يوم التضامن مع "فلسطينيي 48" الذي يصادف الـ30 من يناير من كل عام، وهو اليوم الذي دعا إلى إحيائه قرار مجلس جامعة الدول العربية.
وأكد البيان ضرورة "دعم صمود فلسطينيي الداخل في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم".
ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تحمُّل مسؤولياتهم تجاه قضية فلسطينيي الداخل، ولما يتعرضون له من ظلم وتمييز عنصري، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق والشرعية الدولية، وصولاً إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية وإدانتها ومواجهتها، وتمكين "فلسطيني الداخل" من كافة حقوقهم التي أكدت عليها وكفلتها هذه المواثيق والقرارات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تجدد دعمها لحقوق "فلسطينيي 48" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.