كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الاستخبارات الأمريكية "ساذجة " في موضوع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أن الاستخبارات الأمريكية "ساذجة ومخطئة " في موضوع إيران. اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وأشار ترامب، إلى أن الاقتصاد الإيراني ينهار، وهو الأمر الوحيد الذي يقوض نشاطاتهم.

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