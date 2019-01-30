قبل إغلاق الميركاتو الشتوي..بورسيا دورتموند يقدم عرضا لزياش

انتظرت إدارة فريق بورسيا دورتموند الألماني، إلى اخر أيام الميركاتو الشتوي، لتتقدم رسمياً بعرض لضم الدولي المغربي، حكيم زياش، من صفوف فريق أياكس أمستردام.

مجلة “فرانس فوتبول”، قالت إن الفريق الألماني مستعد لدفع ما مجموعه 35 مليون أورو، للاستفادة من خدمات اللاعب المغربي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ليجاور بذلك مواطنه أشرف حكيمي، الذي التحق قبل حوالي 6 أشهر بمتصدر الدوري الألماني في عقد إعارة لسنتين، قادماً من ريال مدريد.

وحظي زياش بإهتمام من طرف يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة، بعد تألق اللاعب في المنافسات القارية عبر بوابة دوري أبطال أوروبا، والمحلية بالدوري الهولندي، إلا أن تقديم الإدارة لعرض 30 مليون أورو فقط للأياكس، عجل بإنهاء المفاوضات بين الطرفين باكراً.

وكان حكيم زياش، قد تشبث السنة الماضية بالرحيل، إلا أن تواضع العروض التي توصل بها، أجلت الحسم في مستقبله، وألزمته مواصلة المشوار بالدوري الهولندي الممتاز، قبل أن يعود مجدداً ليفتح باب الرحيل عن مجموعته.