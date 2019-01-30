أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا.. المرحلة الأولى تنتهي قريبا

كشف وزير الدولة النيجيري للشؤون البترولية، إيب كاشيكو، أن المرحلة الأولى ضمن مشروع أنبوب الغاز، الذي ينتظر أن يربط بلاده بالمغرب، ستنتهي خلال الربع الأول من السنة الحالية.

يتعلق الأمر بمرحلة التصاميم الهندسية الأولى، والتي تشمل مشروع الأنبوب الذي يفترض أن يصل طوله إلى قرابة 6 آلاف كيلومتر. وجاء تصريح الوزير النيجيري خلال مؤتمر دولي حول النفط احتضنته العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأوضح الوزير أن دراسة الجدوى انتهت في يوليوز الماضي، وأن مرحلة التصاميم الهندسية الأولية تعتبر الخطوة الموالية لدراسة الجدوى، مؤكدا إتمام هذه المرحلة قبل متم مارس المقبل.