بنشماش يفتح باب الترشيحات لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

حدد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أول يوم لتقديم الترشيحات للعضوية في المجلس الوطني الحقوق الإنسان، وذلك بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعة بمجلس المستشارين.

وأعلن بنشماش عن فتح باب طلبات الاهتمام للمشاركة في تقديم الترشيحات، لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.

وحسب الإعلان، لا يقبل أي ترشيح فردي يرد مباشرة على رئاسة المجلس، من غير الترشيحات المقدمة من لدن الجمعيات، والمنظمات الوطنية غير الحكومية، كما يفترض على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تتولى تقديم الترشيحات، أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن تكون لها مساهمة جدية في تكريس حقوق الإنسان.

ومن المفترض أن تقدم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، شخصيات مشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها.

وتودع الملفات خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 30 يناير 2019 إلى غاية يوم الجمعة 08 فبراير 2019، فيما لا يعتد بأي ترشيح، ورقي أو الكتروني، ورد خارج الأجل.