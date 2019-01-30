المنتخب المغربي في مواجهة مغاربية أمام الجزائر قبل”شان2020″

مباراة مغاربية قوية، تلك التي أسفرت عنها قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين “إثيوبيا 2020″، اليوم الأربعاء، بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري.

وتقرر رسمياً أن تجرى مباراة الذهاب بين الأسود المحلية، في العاصمة الجزائر،على أن تقام مواجهة الإياب بالمغرب، في انتظار تحديد التواريخ الرسمية من طرف الإتحاد الإفريقي للعبة “الكاف”.

وكان الأسود المحلية، قج توجوا من الدارالبيضاء، بالنسخة الماضية من منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي جرت بالمغرب، حيث فاز انذاك المنتخب الوطني برباعية نظيفة أمام المنتخب النيجري.

يشار، إلى أن مجموعة من اللاعبين المغاربة طرقوا أبواب الاحتراف بعد تألقهم اللافت بـ “شان 2018″، على رأسهم الدولي المغربي، أيوب الكعبي، الذي وقع بكشوفات فورتش الصيني، ثم نايف أكرد، الذي حل بـ “الليغ1” رفقة ديجون، ثم الرجاوي السابق جواد الياميق الذي خاض أول تجربة بـ “الكالتشيو”.