وفاة 6 مهاجرين يوميا في البحر المتوسط عام 2018

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه رغم انخفاض أعداد المهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا فقد حصل ارتفاع ملموس في معدل الوفيات في العام 2018.

وبحسب المفوض السامي فإن العام الماضي شهد وفاة 6 أشخاص يوميا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط.

وقال فيليبو غراندي إن معدل الوفيات في المعابر البحرية الخطرة يشهد ارتفاعا، وإن هذا الرقم "ينبغي أن يخجل جميع الأوروبيين بشدة".

وقال غراندي إن "سماح هذه القارة بكل قوتها وأموالها وما تملكه من وسائل تكنولوجية، للناس بأن يموتوا في البحر المتوسط بمعدل ستة أفراد في اليوم لهو أمر مؤسف للغاية".

وكان قد أشار تقرير جديد صادر عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى أنه في الوقت الذي انخفض فيه عدد الأشخاص الذين يعبرون البحر بحثا عن ملاذ آمن وحياة أفضل في أوروبا، فإن معدل الوفيات تضاعف على مدار عام.

وكانت قد شهدت أعداد المهاجرين الراغبين في دخول أوروبا عبر إسبانيا زيادة كبيرة، ويقول التقرير إن عدد الضحايا في تلك المنطقة قد تضاعف أربع مرات من 202 عام 2017 إلى 777 العام الماضي.