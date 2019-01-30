اعتقالات واعتداء وحشي على المتظاهرين في قلنسوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدت الشرطة اليوم الأربعاء، مرّة أخرى، على المتظاهرين في مدينة قلنسوة الذين طالبوا بحقهم في عدم هدم منازلهم، واعتقلت 4 أشخاص بعد ضربهم.

وتظاهر العشرات من أبناء مدينة قلنسوة والمنطقة على الشارع الرئيسي للمدينة، احتجاجا على سياسة هدم البيوت للمرة الثالثة هذا الأسبوع على التوالي، بعد مظاهرة سابقة اعتدت فيها الشرطة على المتظاهرين واعتقل 6 أشخاص منهم الإثنين الماضي.

وجاءت التظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات أقرتها القوى الوطنية والحراك الشبابي في مدينة قلنسوة، وذلك تصديا لسياسة هدم البيوت، التي تهدد عشرات المنازل بالهدم في المدينة.

وأغلق المتظاهرون يوم الإثنين الماضي الشارع احتجاجا على سياسة الحكومة والشرطة حتى استنفرت الشرطة قواتها في الشارع أمام المتظاهرين واعتدت عليهم واعتقلت ٦ متظاهرين.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، مثل "هدم البيوت سياسة ظالمة" "سنبقى وسترحلون مهما هدمتم"، كذلك أطلقوا هتافات منددة داعين كافة السكان الالتحام وراء القوى الوطنية للمشاركة في الخطوات الاحتجاجية.