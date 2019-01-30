مادورور: "العسكريون المنشقون مرتزقة لدى كولومبيا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن العسكريين المنشقين والذين وقفوا وراء محاولة الانقلاب الفاشلة مؤخرا، تآمروا مع كولمبيا.

وقال مادورو قُبيل انطلاق مسيرة عسكرية، إن "مجموعة من العسكريين المنشقين الذين تحولوا إلى مرتزقة بخدمة الأوليغارشية الكولومبية، يتآمرون من كولومبيا لتقسيم القوات المسلحة(...) وحيث يظهر خائن، سنحقق العدالة بحقّه".

وأبدى الرئيس الفنزويلي في وقت سابق اليوم، استعداده لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة والتفاوض مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سعى لإجراء اتصالات مرارا وتكرارا مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مدى سنوات، واتهم مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بتعطيل إجراء اتصالات.

وأضاف في مقابلة مع وكلالة "ريا نوفوستي"، أن "كل هذه السنوات كنت أحاول، وعلى المستوى الشخصي، بعثت برسائل وصلت إلى ترامب علانية من خلال وسائل الإعلام، لكي يتم التأسيس لتواصل مع حكومة الولايات المتحدة على أساس الاحترام والحوار قبل كل شيء، على الرغم من الاختلافات السياسية والثقافية والأيديولوجية، وبغض النظر عن الخصائص الوطنية المختلفة بين دونالد ترامب ونيكولاس مادورو".

وقال الرئيس الفنزويلي إنه "مستعد للتحدث مع دونالد ترامب شخصيا في العلن، سواء في الولايات المتحدة، أو في فنزويلا، أو حيث يريد، ومع أي جدول أعمال، وبشأن أي موضوع"، مشددا على أن ذلك غير محتمل في الوقت القريب.

وأكد مادورو مجددا أنه مستعدّ للتفاوض مع المعارضة التي تعتزم التظاهر، الأربعاء، سعيا لإقناع الجيش بالتخلي عن دعم الرئيس الاشتراكي، والاعتراف بالرئاسة المعارض خوان غوايدو، غير الشرعية.