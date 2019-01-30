انت الان تتابع تفاصيل خبر طائرة أمريكية تحلق قرب قاعدة حميميم السورية.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 05:28 مساءً - رصد موقع روسي طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدو بي-8"، أثناء تحليقها قرب الأجواء السورية، وتحديداً قاعدتي حميميم وطرطوس، على ارتفاع 4.7 كيلومترات،

ووفق ما نشر الموقع الروسي المتخصص في تتبع مسار الطائرات، اليوم الأربعاء، فإن الطائرة انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية الموجودة على جزيرة صقلية الايطالية.

وأوضح أنها اتجهت نحو البحر المتوسط واقتربت من الأجواء السورية، وقامت برحلة طويلة قرب الساحل والقاعدتين، مشيراً إلى أنها مضادة للغواصات.

وجدير بالذكر أن قاعدة حميميم هي القاعدة الرئيسية التي تنطلق منها الطائرات الروسية لدعم نظام الأسد في شن غارات على مواقع المعارضة السورية.

وسبق أن اتهم نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، واشنطن، بتوجيه الطائرات من دون طيار (الدرونز)، التي هاجمت "حميميم" بداية 2018.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 5 سبتمبر 2018، تدمير طائرتين مسيّرتين فوق القاعدة، مشيرة إلى أن عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر بلغ 47 طائرة.