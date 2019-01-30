شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. البرلمان يوافق على خطة رئيسة الوزراء لتعديل اتفاق «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أيّد البرلمان البريطاني، مساعي رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي تهدف إلى تعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ووافق مجلس العموم مساء أمس الثلاثاء، على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وصوت المجلس أيضًا لصالح قرار يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

وقالت رئيسة الوزراء : إنها تعتزم التوصل إلى تعديلات ملزمة من الناحية القانونية لاتفاق بريكست، الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر الماضي.

وأيّد زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، هذه الخطوة، وقبل دعوة رئيسة الوزراء بالانضمام للمحادثات التي تجريها لبحث سبل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد، بعدما كان يرفض ذلك مسبقًا.

يُشار إلى أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يصادف الجمعة 29 مارس المقبل.