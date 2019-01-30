شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: استخباراتنا "ساذجة" فى تقييم خطورة إيران والان نبدء بالتفاصيل

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييم استخبارات بلاده لمخاطر إيران بأنه "سلبي وساذج".

وكتب ترامب، على حسابه على موقع تويتر، :"يبدو أن رجال الاستخبارات سلبيين وساذجين تماما، عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران".

وقال :"إنهم على خطأعندما أصبحت رئيسا، كانت إيران تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه. ولكن منذ إنهاء اتفاق إيران النووي الرهيب، أصبحوا مختلفين تماما ... إلا أنهم لا يزالون يمثلون مصدرا للخطر والصراع".

وكان دان كوتس، مدير الاستخبارات الأمريكية، قال أمس إن إيران لا تعكف وفق المعلومات المتوافرة لديه على تطوير قنبلة نووية. وأوضح خلال جلسة استماع للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "لا نعتقد بأن إيران تقوم في الوقت الحالي بأنشطة أساسية، نرى أنها ضرورية لصناعة سلاح نووي".