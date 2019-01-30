شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة سوداء للشركات الداعمة للاستيطان الاسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، دعوته للمجتمع الدولي إلى احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وإصدار المبادئ التوجيهية للسياحة لضمان عدم المساهمة أو التورط في "المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي".

يأتي هذا بعد اتهام منظمة العفو الدولية لشركات عملاقة لحجز الأماكن السياحية عبر الإنترنت بالتورط في توسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية "والتربح من جرائم الحرب" من خلال إقامة أعمال مع الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.