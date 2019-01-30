ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار وهو الأمر الوحيد الذي يقوض نشاطاتهم

الخليج 365/ بغدادحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من النشاط الإيراني، وذلك بعد تصريحات مديرة الاستخبارات، جينا هاسبل، أكدت فيها التزام إيران بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، "يبدو أن رجال المخابرات سلبيين وساذجين للغاية عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران. هم مخطئون! عندما أصبحت رئيسا، كانت إيران تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها".



وتابع "ومنذ إنهاء الصفقة النووية الإيرانية، اختلفت تماما، وتشكل مصدر خطر وصراع محتمل. فهم يختبرون صواريخ".

وأضاف أن "الاقتصاد الإيراني ينهار وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتهم. ويجب أخذ الحذر من إيران"، متابعا: "ربما على الاستخبارات العودة إلى مقاعد الدراسة".

