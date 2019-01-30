ترامب عن محادثات أفغانستان: تسير بشكل جيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المفاوضات في أفغانستان تسير بشكل جيد بعد أن قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق هذا الأسبوع إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاما في البلاد.



وكتب ترامب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا، إن "المحادثات تسير بشكل جيد"

ولم يتحدث الرئيس الأمريكي عن أي اتفاق محتمل مع طالبان أو عن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان.



كان المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد قال، الإثنين، إن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام، غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أي إشارة إلى أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع إن المحادثات كانت "إيجابية"، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

واتجهت إدارة ترامب إلى سحب القوات الأمريكية بعد سنوات من نشرها في الخارج.

وقال مسؤول أمريكي الشهر الماضي إن ترامب يعتزم سحب أكثر من 5 آلاف جندي من بين 14 ألفا ينشرهم في أفغانستان.

وأضاف أن طالبان اقترحت أن تكون جزءا من حكومة أفغانية في المستقبل لمنع الهجمات الإرهابية على أمريكا وحلفائها.

وكان النائب الجمهوري ميتش مكونيل زعيم كتلة الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عرض أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحث الولايات المتحدة على الإبقاء على القوات في أفغانستان وفي سوريا، لكن لم يتأكد ما إذا كان سيتحول إلى قانون.



من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد باتريك شاناهان، الأسبوع الماضي، أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان "مشجعة".. وقال خلال لقاء جمعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "أود أن أقول إن الاستنتاجات التي تم استخلاصها مشجعة".

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المملكة العربية السعودية وحضور دولة باكستان، مؤتمراً للمصالحة الأفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية، وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.

