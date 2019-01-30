مقتل 8 حوثيين في كمين للجيش اليمني بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في كمين نفذه الجيش اليمني بمديرية باقم شرقي محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من المليشيا الانقلابية باتجاه منطقة "مزهر" شرقي مديرية باقم، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ.



وأسفر الكمين عن مقتل 8 من عناصر المليشيا الحوثية، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير دوريتين ومدفع عيار 14.5 تابع للانقلابيين.

وفي السياق ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وحققت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، انتصارات واسعة في معاقل الانقلابيين بصعدة، وذلك في 5 جبهات عسكرية متفرقة.