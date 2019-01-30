ترامب: اقتصاد إيران ينهار وهو الشيء الوحيد الذي يردعهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن اقتصاد إيران ينهار وهو الشيء الوحيد الذي يردع نظام طهران، مهاجما تصريحات مديرة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل التي زعمت فيها أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" الأربعاء: "يبدو أن رجال المخابرات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران. هم مخطئون! عندما أصبحت رئيسا كانت إيران تثير المشكلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها".

وتابع: "ومنذ إنهاء الاتفاق النووي مع إيران اختلفت تماما، وطهران تشكل مصدر خطر وصراع محتمل. فهم يختبرون صواريخ".

وأضاف أن "الاقتصاد الإيراني ينهار، وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتهم. ويجب أخذ الحذر من إيران"، متابعا: "ربما على الاستخبارات العودة إلى مقاعد الدراسة".

وطالما هاجم الرئيس الأمريكي إيران بسبب عدائيتها وسياستها الخبيثة في منطقة الشرق الأوسط ودعمها للإرهاب، ودائما ما يصف الوجود الإيراني بأنه تهديد للمصالح الأمريكية، متخوفاً من انتهاكات لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الغربية في 14 يوليو/ تموز 2015.

​وكانت واشنطن أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب الماضي بعد الانتهاكات من جانب طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.