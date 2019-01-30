الان تتابع بدء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في البيت الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض، مفاوضاتهما التجارية الحساسة لإيجاد تسوية دائمة لخلافاتهما.

يرأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي، الذي سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام المحادثات الخميس، ويرأس الوفد الأمريكي، الممثل التجاري روبرت لفتهايزر.

ولم يدلِ المسؤولان بتصريحات لدى جلوسهما على جانبي طاولة المفاوضات، محاطين بفريقيهما.