الان تتابع أساتذة جامعة الخرطوم يتظاهرون ضد حكم البشير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تظاهر حوالى 300 أستاذ ومحاضر داخل حرم جامعة الخرطوم، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على نظام الرئيس عمر البشير، كما أكد متحدث باسمهم.

وقال ممدوح محمد الحسن المتحدث باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة الخرطوم، في تصريح لوكالة فرانس برس: “نفذ أكثر من 300 من أساتذة جامعة الخرطوم اعتصاما اليوم الأربعاء داخل مباني الجامعة”.

وأضاف أن 531 أستاذًا ومحاضرًا في جامعة الخرطوم وقعوا “مبادرة جامعة الخرطوم” التي تتضمن مجموعة من المطالب، موضحًا أنه من أهم مطالبها قيام حكومة انتقالية في السودان، وهذا ما يطالب به عدد كبير من المتظاهرين الذين يدعون إلى استقالة الرئيس الذي يحكم البلاد بيد من حديد.

وتصدرت جامعة الخرطوم، الأقدم في السودان، تظاهرات ضد الحكومة في السابق، لكن حركة الاحتجاج الحالية يقودها حتى الآن تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم مدرسين وأطباء ومهندسين.

وتحولت التظاهرات التي انطلقت في 19 كانون الأول/ديسمبر، احتجاجًا على قرار الحكومة زيادة سعر الخبز، إلى حركة احتجاج ضد الرئيس البشير، الذي يتولى السلطة منذ 1989.

وقتل ثلاثون شخصًا منذ بداية الاحتجاجات، وفق حصيلة رسمية، إلا أن منظمات حقوقية تحدثت عن أكثر من 40 قتيلا.