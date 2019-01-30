الان تتابع ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار حاليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الإيراني ينهار حاليًا، لافتًا إلى أنه الأمر الوحيد الذي يقوّض نشاطات طهران.

وانتقد تعامل الاستخبارات الأمريكية في موضوع إيران قائلا: ساذجة ومخطئة، موضحًا أن إيران مصدر خطر محتمل ويحذر من تجاربها الصاروخية.