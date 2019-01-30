الان تتابع تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق العشرات بينهم طيارون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية التركية اليوم الأربعاء أن وحدات مكافحة الإرهاب تابعة للشرطة في أنقرة وأماكن أخرى تسعى لاعتقال 73 شخصا، من بينهم طيارون بسبب ما يزعم عن صلتهم بالانقلاب الفاشل في عام 2016 .

وأضافت الوكالة أن مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر مذكرات اعتقال لـ63 مشتبها بهم، من بينهم 46 طيار هليكوبتر في الخدمة الفعلية.

ويُزعم أن قاعدة جوية في أنقرة كانت مركزا للانقلابيين في 15 تموز/يوليو 2016 .

ومن جهة أخرى، ذكرت الأناضول أن عشرة جنود في محافظة فان شرق تركيا، مطلوبون بسبب ما يزعم من علاقاتهم بالانقلاب.

وأضافت الوكالة أن الشرطة اعتقلت تسعة مشتبه بهم.

وتم إصدار مذكرات الاعتقال بحقهم للاشتباه في صلات تربطهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن الذي تلقي الحكومة باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016 على يد فصيل في الجيش. وينفي جولن الاتهامات.

وتابعت الأناضول أن من بين المشتبه بهم ثلاثة ضباط برتبة كولونيل .ولم يتضح على الفور عدد المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم في بادئ الأمر.

وأضافت الوكالة أنه بعد أكثر من 30 شهرا من الانقلاب الفاشل، تواصل السلطات التركية استهداف من يزعم أنهم أنصار جولن بشكل شبه يومي.

وتم إنهاء خدمة 15213 من أفراد الجيش منذ ذلك الحين، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع في 19 كانون ثان/يناير الحالي، حسب الوكالة التركية.

وأضافت الأناضول اليوم الأربعاء أن أذربيجان “سلمت” مدير مطبعة إلى تركيا.

وذكر التقرير أنه تم نقل “إبراهيم إي” على متن طائرة إلى اسطنبول، “برفقة اثنين من رجال شرطة أذربيجان”. وأضاف أنه تم نقل المشتبه به إلى أنقرة لاتخاذ الإجراءات.

وأضافت الأناضول أنه تم إلقاء القبض على شخص آخر من أنصار جولن، مسؤول عن الشبكة في نيجيريا في المطار. فقد تم القبض في أنقرة على “زبير جي”، الصادر بحقه أمر اعتقال لكونه “عضوا في جماعة مسلحة إرهابية”.

ولم يتضح على الفور متى تم القاء القبض على المشتبه بهما.