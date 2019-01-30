الان تتابع ألمانيا.. إغلاق آخر منجم للفحم عام 2038 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
وافقت لجنة حكومية ألمانية معنية بالفحم، بعد عدة أشهر من المداولات على خطة الإغلاق التدريجي لمناجم الفحم في ألمانيا، على أن يتم تحويلها إلى قانون.
وقالت حسب ما أعلنه المركز الإعلامي بوزارة الخارجية الألمانية، إنه سيتم تعليق آخر منجم فحم في ألمانيا بحلول عام 2038 على الأكثر، لافتة إلى أنه في المقابل سيتلقى المواطنون المتضررون والمناطق التي ستتأثر بخطة الإغلاق التدريجي مساعدات تقدر بالمليارات.
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