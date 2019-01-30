شكرا لقرائتكم ترمب: اقتصاد إيران ينهار الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إن الاقتصاد الإيراني ينهار الآن، وهو العائق الوحيد أمام تصاعد الخطر الإيراني، واصفاً إيران بمصدر خطر محتمل ومحذراً من تجاربها الصاروخية.

وأشار ترمب في تغريدة على "تويتر" إلى التجارب الصاروخية التي قامت بها طهران الأسبوع الماضي، منتقداً أداء جهاز الاستخبارات الأميركي، الذي اعتبر أنه "ساذج ومخطئ" بشأن #إيران.

وكتب ترمب في التغريدة قاسية اللهجة: "ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة".