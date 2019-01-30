إيران تطلق "أخگر"

اسماء السيد - نصر المجالي: تواصل إيران استعراض عضلاتها العسكرية سواء في الميادين البرية والبحرية والجوية عبر مناورات وتمرينات، أو عبر معارض لمنتوجات أسلحتها التي توجت بعرض الصاروخ "أخكَر"، الذي يعد أحدث صاروخ يطلق بواسطة الطائرات المسيرة.

وخلال مراسم افتتاح المعرض الكبير للقوات المسلحة الايرانية "اقتدار 40"، اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن ايران تعد ضمن القوى المتفوقة في العالم في بعض المجالات الدفاعية، معلنا استعداد البلاد لتصدير مختلف منتوجاتها الدفاعية.

وقال اللواء باقري، ان 500 منتوج يعرض في هذا المعرض في إطار 11 مجالا، بدءا من الاسلحة الخفيفة حتى الدروع والجوية والصاروخية والبحرية، حيث بإمكان المواطنين تفقد هذه الامكانيات عن كثب.

واضاف رئيس الاركان الايرانية، أن المعرض الجوي الرئيس سيبدأ غدا في مطار "مهرآباد".

وصرح باقري بأن ايران تعد ضمن القوى المتفوقة في العالم في بعض المجالات مثل الطائرات المسيرة، واضاف، اننا اليوم على استعداد لتصنيع المنتوجات الدفاعية بشكل مكثف وتصديرها.

ونوه رئيس الاركان الايرانية بأن أيران كانت قبل الثورة قادرة فقط على تجميع (مونتاج) الاسلحة الفردية وان اوضاع اليوم لا تقارن عما كانت عليه سابقا.

أحدث المنتجات

وتم في المعرض الكبير للقوات المسلحة الايرانية "اقتدار 40" الذي بدأ اعماله اليوم الاربعاء، عرض احدث المنجزات الدفاعية ومنها ضمنها الصاروخ "اخكَر"، الذي يعد احدث صاروخ يطلق بواسطة الطائرات المسيرة.

ويطلق الصاروخ "اخگر" ويعني باللغة العربية (شرارة) من مسافة 30 كم ومزود بمحرك ميكروجت وسرعته 600 كم في الساعة ووزنه 27 كغم فيما زنة رأسه الحربي 7 كغم.

ويبلغ طول الصاروخ 1.7 متر وقطره 13 سنتيمترا ويكون توجيهه تلفزيونيا.

قاصد والشاهين

كما تم عرض الصاروخ من طراو كروز "قاصد 3"، الذي كان يعرض لغاية الان في الاستعراضات العسكرية فقط، تم في هذا المعرض عرض صور له منصوبا على طائرة "اف-4"، مع مميزاته.

ويبلغ طول هذا الصاروخ 5.15 امتار وزنة رأسه الحربي 1000 رطل ويحظى بمنظومة مبنية على رأس باحث تصويري وامكانية اطلاقه من مسافة 100 كم. كما يبلغ قطره 36 سنتيمترا ووزنه 850 كغم ومحركه ميني جت.

وعرضت أيضا منظومة "شاهين" المشوشة والخادعة تنصب على مقاتلات القوة الجوية الايرانية وتعرض للمرة الاولى في معرض "اقتدار 40". وبإمكان هذه المنظومة بعد تفعيلها التشويش على الرادارات والاجهزة الالكترونية للقوات المعادية في نطاق الترددات السينية X .