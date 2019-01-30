السعودية تعلن وفاة 12 شخصا

سبوتنيك

أفاد المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، بوفاة 12 شخصا وإنقاذ 271 آخرين، وذلك جراء الأمطار الغزيرة وتكون السيول.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن طواقم الدفاع المدني أنقذت، من يوم الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء، 21 شخصا في منطقة مكة المكرمة، و52 في المدينة المنورة، و140 في تبوك (شمال غرب)، و32 في الجوف، شمالي العاصمة الرياض؛ فضلا عن 26 شخصا في منطقة الحدود الشمالية، شمالي البلاد.

وأفاد المركز أن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بمنطقة تبوك، بينما بلغ عدد الوفيات في منطقة تبوك 10 حالات، وحالة واحدة في المدينة المنورة، وحالة واحدة في الحدود الشمالية؛ مشيرا إلى أن جميع حالات الوفاة ناتجة بسبب اجتراف السيول.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول، أفاد بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول، والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول.

كما أوصى المركز المواطنين والمقيمين بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني، عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظا على سلامتهم.