قدمت ​السفارة الإسبانية​ لدى ​بغداد​، اعتذارا شديدا إلى ​العراق​ عن رفع العلم العراقي القديم خطأ على ​طائرة​ الملك الإسباني الذي وصل العاصمة العراقية، مؤكدةً أنه "سوف يتم تصحيح الخطأ عصر اليوم عند المغادرة"، مشيرة إلى أنّ "الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز".

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإسبانية لدى بغداد تقدم اعتذارا للعراق عن رفع العلم القديم خطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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