مسؤول ايراني: الشعب الايراني ثابت في الدفاع عن ثورته رغم الصعوبات

لفت أمين مجلس صيانة ​الدستور​ في ​ايران​ احمد جنتي إلى أن "الشعب الايراني يستحق الثناء لثباته في الدفاع عن مبادئ الثورة ​الاسلام​ية وقيمها رغم الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والمعيشية"، معتبراً أن "​الثورة الاسلامية​ أحدثت تغييرات هائلة في الروح المعنوية على اساس الاسلام حيث صنعت من جيل ​الشباب​ عناصر تعشق الايثار والشهادة بعد مرحلة النظام الملكي التي كان يروج فيها للفساد والجهل".

وأشار الى ان "الثورة الاسلامية صنعت ملحمة مذهلة حيث قضت على النظام الملكي في البلاد بعد الفين وخمسمائة عام من الحكم لذلك ينبغي أداء المسؤوليات بشكل جيد ومعرفة هذه الامانة الالهية".