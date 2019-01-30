لفت أمين مجلس صيانة الدستور في ايران احمد جنتي إلى أن "الشعب الايراني يستحق الثناء لثباته في الدفاع عن مبادئ الثورة الاسلامية وقيمها رغم الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والمعيشية"، معتبراً أن "الثورة الاسلامية أحدثت تغييرات هائلة في الروح المعنوية على اساس الاسلام حيث صنعت من جيل الشباب عناصر تعشق الايثار والشهادة بعد مرحلة النظام الملكي التي كان يروج فيها للفساد والجهل".
وأشار الى ان "الثورة الاسلامية صنعت ملحمة مذهلة حيث قضت على النظام الملكي في البلاد بعد الفين وخمسمائة عام من الحكم لذلك ينبغي أداء المسؤوليات بشكل جيد ومعرفة هذه الامانة الالهية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: الشعب الايراني ثابت في الدفاع عن ثورته رغم الصعوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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