لفت نائب رئيس المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة إلى أن "المهمة الرئيسية للحكومة الفلسطينية المقبلة التي ستشكلها حركته مع فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، هي إجراء الانتخابات التشريعية"، مشيراً إلى أن "المهمة الأساسية للحكومة الفلسطينية المقبلة التي ستتشكل من فصائل منظمة التحرير، هي التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وعقدها".
وأشار إلى أنه "يوجد قرار من القيادة الفلسطينية والمحكمة الدستورية بإجراء الانتخابات التشريعية، وستستخدم كل الطرق الممكنة لعقدها"، لافتاً إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلّف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بإجراء مشاورات مع حركة "حماس" حول إجراء الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في "فتح": مهمة الحكومة المقبلة هي إجراء الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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