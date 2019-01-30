قيادي في "فتح": مهمة الحكومة المقبلة هي إجراء الانتخابات

لفت نائب رئيس المجلس الثوري لحركة "فتح" ​فايز أبو عيطة​ إلى أن "المهمة الرئيسية للحكومة الفلسطينية المقبلة التي ستشكلها حركته مع فصائل في ​منظمة التحرير الفلسطينية​، هي إجراء ​الانتخابات التشريعية​"، مشيراً إلى أن "المهمة الأساسية للحكومة الفلسطينية المقبلة التي ستتشكل من فصائل منظمة التحرير، هي التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وعقدها".

وأشار إلى أنه "يوجد قرار من ​القيادة​ الفلسطينية والمحكمة الدستورية بإجراء الانتخابات التشريعية، وستستخدم كل الطرق الممكنة لعقدها"، لافتاً إلى أن "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، كلّف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بإجراء مشاورات مع حركة "حماس" حول إجراء الانتخابات".