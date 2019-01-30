رئيس بوليفيا: التهديد الأميركي لفنزويلا هو تهديد لكل أميركا اللاتينية

شدّد رئيس ​بوليفيا​ إيفو موراليس، على أنّ "التهديد الأميركي ل​فنزويلا​ هو تهديد لكلّ ​أميركا اللاتينية​"، لافتًا إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تريد بقاء فنزويلا مدمّرة وفقيرة مثل ​العراق​ و​ليبيا​".

وركّز على أنّ "الولايات المتحدة تقوّض السلام وحق الشعوب في الاستفادة من مواردها الطبيعية". ورأى أنّ "​الأمم المتحدة​ تبرّر التدخل العسكري الّذي يسمح لواشنطن بالسيطرة على نفط فنزويلا".