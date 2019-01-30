رئيس بوليفيا: التهديد الأميركي لفنزويلا هو تهديد لكل أميركا اللاتينية

شدّد رئيس بوليفيا إيفو موراليس، على أنّ "التهديد الأميركي لفنزويلا هو تهديد لكلّ أميركا اللاتينية"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تريد بقاء فنزويلا مدمّرة وفقيرة مثل العراق وليبيا".
وركّز على أنّ "الولايات المتحدة تقوّض السلام وحق الشعوب في الاستفادة من مواردها الطبيعية". ورأى أنّ "الأمم المتحدة تبرّر التدخل العسكري الّذي يسمح لواشنطن بالسيطرة على نفط فنزويلا".
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