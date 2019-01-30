الولايات المتحدة بدأت إعادة طالبي لجوء إلى المكسيك بانتظار البت في طلباتهم

بدأت ​الولايات المتحدة​ في إعادة مهاجرين قدموا طلبات لجوء على أراضيها، إلى ​المكسيك​ بانتظار مواعيد مثولهم أمام ​القضاء​ ضمن خطة للرئيس ​دونالد ترامب​ مثيرة للجدل تجبر ​المهاجرين​ على "البقاء في المكسيك" بانتظار البت في طلباتهم.

وأكدت ​السفارة الأميركية​ في المكسيك في بيان أن ​واشنطن​ بدأت في تطبيق بروتوكولات حماية المهاجرين"، مشيرة الى أن "هذا التحرك رد على أزمة الهجرة غير القانونية التي تواجهها الولايات المتحدة على حدودها الجنوبية".

وقالت السفارة إن طلبات اللجوء في الولايات المتحدة تضاعفت بنسبة 2000 بالمئة في السنوات الخمس الماضية "لأن العديد من المهاجرين يدركون بأن تقديم طلب لجوء يمنحهم الفرصة للبقاء في الولايات المتحدة، حتى وإن لم يكن طلبهم مستوفيا للشروط".