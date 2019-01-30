مسؤول ايراني: العدو بصدد ركوب الموجة واستغلال بعض الظروف والاحداث

أكد قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية العميد حسين اشتري أن "العدو بصدد ركوب الموجة واستغلال بعض الظروف والاحداث"، داعيا المسؤولين الى التحلي باليقظة، مشيراً إلى أن "الشعب يشارك بشكل اكثر حماسا كل عام في مراسم مسيرات 11 شباط، خاصة عندما يطلق الاعداء تهديداتهم، معربا عن امله بأن نشهد هذا العام كذلك مشاركة شعبية مليونية عظيمة في مسيرات الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية".
ولفت الى ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخرق كان قد صرح بأننا سنشهد صيفا ساخنا، أو أنه خطط لإضعاف معنويات الشعب في اول استئناف للحظر ضد ايران في الرابع من تشرين الثاني في حين تم إحباط مخططات العدو في المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرات 4 تشرين الثاني".
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