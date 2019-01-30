اليونيسف: مقتل وجرح 6700 طفل يمني منذ اندلاع الحرب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "​اليونيسيف​" عن "مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل يمني، منذ اندلاع الحرب عام 2015"، مشيرةً إلى ان "قرابة 358 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد".

ولفتت إلى أن "هؤلاء الأطفال بحاجة ملحة إلى العلاج"، مشددةً على "ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف الأطفال في ​اليمن​".