وزير مالية الجزائر: نحث الاقتصاديين الروس على الاستثمار في البلد

رأى وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، الّذي يرأس الجانب الجزائري في اجتماع اللجنة الروسية - الجزائرية الحكومية المشتركة ​الاقتصاد​ية، أنّ "الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى التنويع، وذلك من أولويات الحكومة".

ولفت إلى أنّ "القواعد الحالية بالنسبة للاستثمار مفتوحة بالنسبة للكل، ونحن نحثّ الكثير من الاقتصاديين الروس للتعاون. نحن نحب أن يكون هناك تكامل واستثمار أمثل".

وتستضيف ​موسكو​ خلال الفترة بين 28 و30 كانون الثاني الحالي، فعاليّات الدورة التاسعة للجنة الحكومية الروسية- الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي- التجاري والتقني- العلمي.