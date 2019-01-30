القاضية عون أحالت الى الهيئة الاتهامية ملف الموقوفين في قضية المولدات لإبداء الرأي

أحالت المدعي العام في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ الى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي، ملف الموقوفين في قضية المولدات الكهربائية داني.أ وجوزيف.ب لإبداء الرأي في قرار تركهما من عدمه، والذي أصدره أمس قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي، بعد جلسة استجواب استمرت ثماني ساعات، في حضور النائب المحامي ​هادي حبيش​ بوكالته عن جوزف.ب، والمحامي أشرف الموسوي بوكالته عن داني.أ.

وارجأت الهيئة الاتهامية القرار إلى غد الخميس.

يشار الى أن القرار نص على تخلية سبيل داني وجوزيف لقاء كفالة مالية قدرها 25 مليون ليرة عن كل واحد منهما، ومنعهما من السفر ووضعهما تحت الحراسة القضائية، على أن تعقد جلسة قبل ظهر الجمعة المقبل الأول من شباط للاستماع الى عدد من الشهود.