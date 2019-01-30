قرار لمحافظ الشمال بكف يد رئيس بلدية كفرحبو

أصدر محافظ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​ قرارا حمل الرقم 3/2/2019 بتاريخ 25 كانون الثاني 2019، قضى بموجبه ب"كف يد رئيس بلدية ​كفرحبو​ في ​قضاء المنية​ - ​الضنية​ سعد مسعد غادية عن مهام رئيس البلدية، وفق منطوق المادة 112 من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 وتعديلاته، وذلك الى حين انتهاء الدعوى".

وعلل نهرا قراره، بأنه "بناء على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في الشمال رقم 181/2018، تاريخ 22/10/2018 بحق رئيس بلدية كفرحبو، وتسطير بلاغ بحث وتحر وتوار عن الأنظار، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة".