أقفل عناصر من ​الأمن العام​ محلا لبيع الحلويات يديره شخص من التابعية السورية في ​بلدة الرميلة​، بناء على إشارة من ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​.

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال محل للحلويات يديره سوري في الرميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.