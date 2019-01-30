قوى الأمن: تدابير سير اليوم في شارع الاستقلال- بيروت بدافع رش الزفت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة، ستقوم برشّ الزفت في شارع الاستقلال من "أفران حمادة" وصولًا إلى "مدرسة حوض الولاية الرسمية" تحت الجسر، وذلك اعتبارًا من الساعة 20:00 من تاريخ اليوم 30 كانون الثاني 2019 ولغاية الانتهاء من تاريخ اليوم التالي".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير في المكان على مراحل"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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