اعتداء على مقام للشيخ يوسف في دوير عدوية عكار

أقدم مجهولون على الاعتداء على مقام للشيخ يوسف في بلدة دوير عدوية - عكار، بعد منتصف ليل أمس، واقدموا على حفر قبر الشيخ يوسف قرب مسجد البلدة.

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