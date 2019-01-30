علوش لتلفزيون النشرة: لا يمكن حسم مسألة تشكيل الحكومة طالما هناك ثلاثة عناصر لم تكتمل بعد

اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل ​مصطفى علوش​، ان "بناء على التجربة السابقة في تأليف ​الحكومة​، لا يمكن ان نقول ان الحكومة صارت جاهزة قبل ان يوقع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ على التشكيلة".

وأكّد علوش في حديث الى ​تلفزيون النشرة​، ان "طالما ان توقيع الرئيس عون لم يتم فالتفاؤل في غير محله حتى هذه اللحظة"، ولفت الى ان "ثم يأتي الاسم الذي سيمثل ​اللقاء التشاوري​ وموافقة باسيل عليه، لندخل بعدها في مسألة تبادل الحقائب"، خاتما بالقول "إن طالما هذه العناصر الثلاثة لم تحسم بعد، فلا يمكن الجزم بأن الحكومة ستبصر النور قريباً".