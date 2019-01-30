اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، ان "بناء على التجربة السابقة في تأليف الحكومة، لا يمكن ان نقول ان الحكومة صارت جاهزة قبل ان يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التشكيلة".
وأكّد علوش في حديث الى تلفزيون النشرة، ان "طالما ان توقيع الرئيس عون لم يتم فالتفاؤل في غير محله حتى هذه اللحظة"، ولفت الى ان "ثم يأتي الاسم الذي سيمثل اللقاء التشاوري وموافقة باسيل عليه، لندخل بعدها في مسألة تبادل الحقائب"، خاتما بالقول "إن طالما هذه العناصر الثلاثة لم تحسم بعد، فلا يمكن الجزم بأن الحكومة ستبصر النور قريباً".
كانت هذه تفاصيل خبر علوش لتلفزيون النشرة: لا يمكن حسم مسألة تشكيل الحكومة طالما هناك ثلاثة عناصر لم تكتمل بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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