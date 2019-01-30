الحاج حسن: لاعتماد سياسات اعلامية طوعية تراعي الخصوصيات لان اعلام لبنان حر

أكد رئيس ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ أنه "عقدت لجنة الاعلام جلسة اليوم في حضور وزير الاعلام وممثلي ​المؤسسات الاعلامية​ وابدت المؤسسات المرئية رغبتها في نقاش بعض مواد اقتراح ​قانون الاعلام​. وطلبت اللجنة من المؤسسات ارسال ملاحظاتها الخطية لمناقشتها في الوقت المناسب. وأوصت اللجنة ​الحكومة​ المقبلة بتعيين مجلس ادارة لتلفزيون ​لبنان​ بأسرع وقت ممكن وان تضعه فس سلم أولوياتها".

وأشار الحاج حسن الى أنه "ناقشت اللجنة دفتر الشروط لمؤسسات الاعلام المرئي والمحتوى الاعلامي، وأوصت ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع بالمثابرة على المتابعة اللاحقة للمحتوى وإصدار التوصيات اللازمة للحكومة، وأوصت الحكومة المقبلة بمتابعة هذا الملف واتخاذ القرارات المناسبة، إذ إن هناك نحو مئتي ملف محال من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الحكومة من دون اتخاذ اي قرار بشأنه، وتمنت اللجنة على ​وسائل الاعلام​ المرئية، في اطار ​حرية الاعلام​ ومسؤولية الاعلام اعتماد سياسات طوعية تراعي خصوصيات ​المجتمع اللبناني​". وأكدت أن "الاعلام في لبنان حر ومسؤول".