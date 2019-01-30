توقيف لبناني وسورية لقيامهما بسرقة منازل في بشري

أوقفت دورية من مكتب معلومات بشري - ​زغرتا​ في ​قوى الأمن الداخلي​، "م. س." من الجنسية اللبنانية و"ن. س" من الجنسية السورية، لقيامهما بسرقة منازل في بلدة طورزا - ​قضاء بشري​، وتمّت إحالتهما على ​القضاء​ المختص للتحقيق معهما.

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