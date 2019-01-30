الجماعة الإسلامية: على المجلس الوطني للإعلام والقضاء التحرك أمام بعض المضامين الاعلامية

لفتت "​الجماعة الاسلامية​" الى أنه "كثر في الفترة الأخيرة في الإعلام اللبناني، المرئي منه على وجه الخصوص، عرض البرامج والفقرات التي تتضمن في كثير من الأحيان دعوات ضمنية إلى ضرب القيم والأخلاق والأعراف التي عرفها مجتمعنا وتربى عليها، والترويج أو التطبيع مع ممارسات يجرمها ​القانون اللبناني​، ومن تلك البرامج ما يتضمن مشاهد أو دعوات إلى ضرب العلاقات الأسرية، أو ترويج للإباحية والشذوذ تحت عنوان الحرية، أو كلمات وألفاظ ساقطة يتم ترويجها كجزء من ثقافة مجتمعنا، وهي تهدف في الحقيقة إلى ضرب قيم هذا المجتمع".

وأكدت أن "هذه المضامين والبرامج غريبة عن قيم مجتمعنا وثقافته، وعن أخلاق اللبنانيين على تنوعهم الديني، بل تمثل غزوا خطيرا لثقافتنا وهدما لقيمنا"، مشددةً على "رفضها استغلال مساحة الحرية التي كفلها ​الدستور اللبناني​ لترويج أفكار وسلوكيات خطيرة يجرمها القانون، وتمثل تهديدا للمجتمع وتؤثر سلبا على علاقة اللبنانيين بين بعضهم، فضلا عن العلاقة داخل الأسرة الواحدة".

ودعا "​المجلس الوطني للإعلام​ ومؤسسات الدولة المعنية، قضائيا وإداريا، و​المجلس النيابي​ إلى التصدي لهذه المخالفات الفاضحة، واتخاذ ما يلزم لوقف هذا الغزو الخطير لقيمنا حتى لا تفسد الأخلاق وينهار معها كل شيء".