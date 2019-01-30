حمادة حدد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للدورة الاولى

حدد وزير التربية و​التعليم العالي​ مروان حماده، في القرار رقم 76/م/2019 تاريخ 29/1/2019 مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2019 - ​الدورة​ الأولى وفاقا للجداول الآتية: - 1 الامتحانات الخطية لخريجي ​الجامعات​ والمعاهد العاملة خارج ​لبنان​: اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات الإثنين 24/6/2019 9 ق.ظ الطـب العــام (خطي) مبنى كلية ​العلوم​ الطبية/ ​الجامعة اللبنانية​ - الحدت الثلاثاء 25/6/2019 9 ق.ظ طـب الأسنـان (خطي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت الأربعاء 26/6/2019 9 ق.ظ الصيدلـة (خطي) مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطية من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقا لما يأتي: اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات الخميس 27/6/2019 9 ق.ظ الطـب العــام (شفهي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي) مبنى ​كلية الصحة​ العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت السبت 29/6/2019 9 ق.ظ طـب الأسنـان (شفهي وعملي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت الصيدلـة (شفهي) مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية - الحدت الإثنين 1/7/2019 9 ق.ظ علم النفس العيادي (خطي وشفهي( علم النفس التربوي (خطي وشفهي( العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي ( مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت الثلاثاء 2/7/2019 9 ق.ظ علم التغذية (خطي وشفهي( الأطراف الاصطناعية (خطي وشفهي) القبالة (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية - الحدت الأربعاء 3/7/2019 9 ق.ظ التمريض (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت مختبرات طب الأسنان (عملي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت تقدم طلبات الترشيح لهذه الامتحانات ولجميع الاختصاصات لدى قسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي أو بواسطة أي مكتب من مكاتب بريد "​ليبان بوست​" وذلك إعتبارا من: يوم الخميس تاريخ 2/5/2019. وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في المديرية العامة للتعليم العالي في مهلة أقصاها: يوم الأربعاء تاريخ 19/6/2019 ضمنا. وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في مكاتب بريد "ليبان بوست" في مهلة أقصاها: يوم الإثنين تاريخ 17/6/2019 ضمنا.

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة حدد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للدورة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.