انتقد النائب السابق ​كاظم الخير​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إعلان وزير الطاقة والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سيزار ابي خليل​ أنه أقر تلزيم ​معمل دير عمار​ 2 في ​مجلس الوزراء​ بطريقه تمويل جديدة، فشدد على "اطلاع الرأي العام على هذه الطريقة واذا لم تكن بالتراضي فكيف تم التلزيم اذا؟"، مؤكدا انه "لن يمر معمل دير عمار 2 على Hfo، الا بعد تهجير اهالي المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخير: لن يمر دير عمار 2 الا بعد تهجير اهالي المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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