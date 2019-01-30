اللبنانية الاولى: ضرورة التنسيق بين الوزارات لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم

استقبلت ال​لبنان​ية الأولى السيدة ​ناديا الشامي عون​ قبل ظهر اليوم، بطلة ​السباحة​ اللبنانية من اصحاب الاحتياجات الخاصة اليسا حريق ترافقها والدتها السيدة كارول حريق ومديرة الاولمبياد الخاص اللبناني السيدة هالة الحسيني، وقد هنأت اللبنانية الأولى الشابة أليسا على ارادتها، والانجازات الرياضية التي حققتها، متمنية لها الفوز في الاولمبياد المقبل في ​الامارات​، ومعربة عن فخرها بها وبكل انسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه يتمتع بميزات وخصوصيات تجعله فرداً مميزاً في المجتمع وله دوره وبصماته فيه. ولفتت الى عملها من أجل تحقيق دمجهم في المجتمع وخصوصاً على مستويي التعليم والعمل. واضافت:" نحن نعمل على استبدال الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة بالاحتفال باليوم الوطني للدمج". وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية في ما خص تلبية حاجات هذه الشريحة، وتأمين الدعم اللازم لهم ولأهلهم.

وقد أطلعت الحسيني السيدة عون على مشاركة أليسا في ​الألعاب الأولمبية​ الخاصة التي ستجري في دولة الامارات العربية المتحدة في شهر آذار المقبل عن فئة السباحة، من ضمن 37 رياضياً آخرين في مختلف الرياضات، علماً أنه سبق لها أن حصلت على الميدالية الذهبية في مشاركاتها السابقة. كما عرضت للسيدة عون لنشاطات الاولمبياد الخاص اللبناني، مشددة على أهمية ​الرياضة​ بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، والشعور الايجابي الذي تخلفه وخصوصاً عند تحقيق الانجازات.

من جهتها، توجهت أليسا الى اللبنانية الأولى بأمنيتها بأن تحقق فوزا جديدا للبنان في الاولمبياد المقبل، معتبرة أن كل انسان بحاجة الى أن يشعر بأنه موضع تقدير من محيطه والعالم، وأن يلقى الدعم المناسب في حياته ووفقاً لحاجاته. ورأت أن الناس يكملون بعضهم بعضاً، وعلى ذوي الاحتياجات الخاصة أن يتقبلوا وضعهم، ويعملوا من ضمن امكاناتهم. وقدمت للسيدة عون كتاباً خاصاً بها، يتضمن مجموعة من الصور التي التقطتها مع تعليقات عليها كتبتها بنفسها.