الشيخ حبلي: بعض المسلمين بالهوية لم يفقهوا مفهوم الوطن

اسف الشيخ ​صهيب حبلي​ خلال مشاركته في الملتقى العلمائي الإسلامي الرابع عشر في دمشق لأن "بعض المسلمين بالهوية لم يفقهوا مفهوم الوطن ولم يفقهوا أنّ من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الوطن، فقاموا بتدمير أوطانهم والترويج لمفاهيم خاطئة، جعلتهم يكرهون أوطانهم ويخوضوا معارك لصالح أهداف إسرائيلية وأميركية عن قصد او بغير قصد، فلا يخفى على عاقل ان هدف الأعداء هو تدمير ​الدول العربية​ وتفتيتها بكل الوسائل، من أجل حفظ الكيان الصهيوني الذي هو المستفيد الوحيد مما يسمى بـ"ثورات ​الربيع العربي​".

كما سأل الشيخ حبلي:"ما هي دوافع ​الولايات المتحدة الأميركية​ لدعم الإنقلاب على الرئيس الشرعي في فنزولا ​نيكولاس مادورو​، وما هي الذرائع التي سيقدمونها من أجل تدمير ​فنزويلا​، أليست فنزويلا هي من رفعت لواء ​فلسطين​ والدفاع عن ​القدس​ فأين العرب والمسلمين فهم مطالبون بإستنكار وإدانة هذا التدخل الأميركي السافر في شؤون دولة مستقلة كفنزويلا".